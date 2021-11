Edoardo Ghiselli, a 10 anni gioca così: il video che sconvolge il tennis italiano (e tutto il mondo): roba mai vista prima

26 novembre 2021 a

Edoardo Ghiselli ha soltanto 10 anni, ma mostra un talento così puro nel giocare a tennis che, nonostante vada ancora in quinta elementare, già ha uno staff da professionista che lo segue. Il ragazzino sembra essere molto appassionato a uno degli sport individuali più duri dal punto di vista fisico e mentale: nonostante sia minuto, è impressionante vederlo giocare per colpi e ritmo assolutamente fuori dal comune alla sua età.

La sua prima racchetta l’ha presa in mano quando non aveva ancora due anni: da allora è stato un crescendo, con Edoardo che nel corso di quest’anno ha disputato la bellezza di 45 partite. Quasi tutte vinte, una l’ha persa tre settimane fa al Master del trofeo Kinder, in semifinale: si giocava all’Academy di Rafael Nadal, un mostro sacro di questo sport. I ben informati fanno sapere che il ragazzino prodigio in Italia non ha ancora mai concesso neanche un set. Non solo, perché due settimane fa a Milano si è preso anche lo Junior Next Gen.

Inevitabile, a vedere come regge il campo negli scambi con Simone Bolelli, professionista impegnato in Coppa Davis. Ovviamente il piccolo Edo ha bisogno di tutto il tempo e la tranquillità di questo mondo: lo aspetta ancora un lunghissimo percorso, perché il talento è innegabile ma sono tante, tantissime le variabili in gioco. Di certo c’è che l’Italia del tennis si lecca i baffi pensando ai talenti che stanno emergendo: Jannik Sinner oggi, magari un Edoardo Ghiselli domani.

