Inter, Arturo Vidal e il furto in casa. "Colpo da 400mila euro", cosa gli hanno rubato: il gioiellino "da infarto"

Sul campo sorride con la sua Inter dopo il successo a Venezia, i nerazzurri sono ora a -1 dal Milan secondo, ma fuori deve fare i conti con un furto a casa sua durante il derby di Milano, giocato il 7 novembre e terminato 1-1. Il cileno è tra i derubati dai ladri che hanno preso di mira le abitazioni del Comasco. Gli sconosciuti sono riusciti ad entrare nella villa di Vidal al Villaggio del Sole sulla collina residenziale di San Fermo, non distante dalla città di Como, mentre il calciatore era fuori casa, trovandosi a San Siro. I ladri pare abbiano agito proprio nella fascia tra le 20 e 45 e le 21 e 15, mentre si disputava la stracittadina di Milano. Precisamente tra l’inizio del match e il 30’ della prima frazione.

Rubata la Mercedes del cileno, somma ingente - Nel suo cortile, Vidal ha una Ferrari 448 Spider, una Brabus Amg G700 nera, un fuoristrada della Mercedes, una Volvo XC90, la sua nuova Panda 4x4 color verde chiaro, e una vecchia Panda. Secondo la Provincia di Como, i ladri hanno tentato di portare via anche la Ferrari, ma non ci sono riusciti, quindi hanno optato per il fuoristrada Mercedes che sono riusciti a rubare. Hanno anche spaccato i vetri, messo a soqquadro l’abitazione e portato via anche ori e gioielli. Il bottino sarebbe particolarmente ingente, intorno ai 400mila euro. I carabinieri di Rebbio che sono intervenuti ricevendo la denuncia da parte del calciatore, stanno lavorando sull’ondata di furti che da qualche settimana sta colpendo quella zona residenziale. Non un bel modo, insomma, per finire il 2021…

