Kimi Raikkonen smaschera Hamilton e Verstappen: "Tutto finto, tutto gonfiato", una bomba sul circus

Kimi Raikkonen, oggi alla guida di una Alfa Romeo, in un'intervista si è detto poco convinto che il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il Mondiale di Formula 1 sia così avvincente. Anzi quando gli hanno chiesto del duello mondiale ha sbuffat: "Per me è meno intensa degli altri anni, di sicuro, perché non sono coinvolto... Non me ne importa nulla, chiunque abbia più punti alla fine dell’ultima gara vincerà il campionato. Onestamente, penso che tutti quelli che lottano per un Mondiale sono in molte battaglie serrate che sfavoriranno un giorno uno e un giorno l’altro". Tipico del carattere dell'ex ferrarista.

Sulle polemiche Mercedes-Red Bull il finlndese ha poi minimizzato: "Penso che molto sia stato scritto su questa storia. E, soprattutto, molto è stato scritto sul nulla. Trovo ciò in parte artefatto. Come ho già ripetuto, in Brasile non si sono toccati, non c’è stato niente di folle e ho visto molto peggio. Io stesso sono stato coinvolto in cose peggiori", ha ricordato.

Intanto Kimi Raikkonen uscirà dalla Formula 1 proprio al termine di questa stagione che si concluderà con i due appuntamenti del Medio Oriente, in programma in Arabia Saudita (per la prima volta in assoluto) quindi ad Abu Dhabi. Kimi Raikkonen debuttò con la Sauber nel 2001. L’anno successivo Kimi in McLaren per vincere con il team di Woking nel 2003 in Malesia: durante il secondo appuntamento stagionale porterà a casa la prima delle sue 21 vittorie in Formula 1, delle quali appunto 9 con McLaren, 2 con Lotus e 10 con la Ferrari. In Ferrari, Kimi Raikkonen ci arriva nel 2007 ovvero lo stesso anno in cui conduce la Scuderia di Maranello al vertice del Mondiale Piloti.

