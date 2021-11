Milan, Mike Maignan e una foto sconvolgente: com'era ridotta la sua mano dopo l'operazione

Lorenzo Pastuglia 30 novembre 2021 a

Operato al polso a metà ottobre, Mike Maignan ha fatto un recupero lampo ed è tornato in campo domenica a San Siro contro il Sassuolo, seppur in un match non propriamente fortunato per il Milan (sconfitto 3-1 dagli emiliani). Il portiere rossonero e della Nazionale francese ha comunque sorpreso tutti, mentre il suo sostituto Ciprian Tatarusanu (eccetto l’uscita a vuoto di Firenze) si è comportato bene in campo al suo posto. Maignan domenica scorsa è tornato e si è ripreso il suo posto tra i pali, quando, da pronostici iniziali, avrebbe dovuto saltare più partite per tornare a fine dicembre o addirittura per il match dell’Epifania di gennaio a San Siro contro la Roma.

La storia su Instagram di ringraziamento ai medici - Segno di una mentalità da vincente e di grande voglia, ma anche merito dei medici che l'hanno operato. Tanto che Maignan non si è dimenticato di loro e oggi ha pubblicato una storia su Instagram ringraziandoli tutti. Ha pubblicato le foto della sua mano a distanza di poco più di un mese e poi una con loro, tutti omaggiati con una sua maglietta. E nell’immagine anche le date di operazione (13/10) e ritorno in campo: il 24 novembre.

Probabili formazioni Genoa-Milan - Il Milan però ora dovrà rilanciarsi, dopo i due passi-falsi contro Fiorentina e Sassuolo. Domani sera alle 20.45, il match in casa del Genoa dell’ex Andriy Shevchenko, che ha pareggiato in casa dell’Udinese per 0-0 sabato scorso. Questa le probabili formazioni: Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Pandev. Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

