Lewis Hamilton e Max Verstappen a pari punti, Mondiale F1 all'ultima gara: l'unico precedente, con la Ferrari

Il finale thrilling del Mondiale 2021 di F1 si chiuderà ad Abu Dhabi, dove Lewis Hamilton e Max Verstappen arrivano appaiati, con 369,5 punti entrambi. Sarà dunque un finale incandescente, che richiama al 1974, unica stagione, da quando il Circus è nato nel 1950, nella quale due piloti arrivarono testa a testa all’ultimo appuntamento di campionato: allora negli Usa, prima del GP di Watkins Glen, Emerson Fittipaldi, con la McLaren, e il ferrarista Clay Regazzoni, erano alla pari a 52. Un weekend però sfortunato per il ticinese, che chiuse 11° contro il 4° posto del brasiliano. Per Clay, i problemi iniziano già dal via: prima i giunti delle sospensioni che rovinano le gomme, poi la barra antirollio che lo costrinse a una seconda sosta. Il brasiliano, scattato 8°, centrò così il secondo e ultimo titolo in carriera, con 55 punti contro i 52 di Regazzoni.

A pari punti trionferebbe Max - Ad Abu Dhabi, insomma, vince che arriva davanti all’altro, ma potrebbe avverarsi anche la possibilità che i due finiscano il Mondiale a pari punti. Ciò potrebbe accadere solo in due occasioni: 1) se entrambi si ritirano, 2) se uno arriva 9° e l’altro 10° con però il punto del giro veloce. In tal caso, il vincitore finale sarebbe Verstappen, che conquisterebbe così il primo titolo in carriera, dato che l’olandese della Red Bull ha conquistato una vittoria in più in stagione. Il 24enne ha infatti vinto le gare di Imola, Montecarlo, Francia, i due GP d’Austria, Spa (corsa conteggiata ma non disputata sotto al diluvio belga), Zandvoort, Austin e Città del Messico. Lewis invece ha trionfato in: Bahrain al via, Portimao, Barcellona, Silverstone, Sochi, Interlagos, Qatar e Jeddah. Insomma, una lotta sul filo di nervi, scontri e sanzioni in pista.

