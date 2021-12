Ballando con le Stelle, Carolyn Smith la infilza e Selvaggia Lucarelli sbrocca: "Basta, cosa ti ho fatto?"

15 dicembre 2021 a

Carolyn Smith non ha ancora perdonato Selvaggia Lucarelli. Le due giurate di Ballando con le stelle non perdono occasione per lanciarsi frecciatine. Le due hanno avuto un diverbio in diretta su Rai Uno. Carolyn Smith si è risentita perché Selvaggia Lucarelli ha contestato un suo giudizio e siccome la Smith si occupa di danza da sempre ha ritenuto opportuno mettere i puntini sulle i. Dopo questo scontro in diretta si è innescata la guerra social.

Carolyn Smith ha pubblicato delle foto insieme a Lamberto Sposini in giuria a Ballando, scrivendogli una dedica e descrivendolo come un uomo che le ha insegnato tanto nella vita. Lamberto Sposini era seduto dove oggi c’è seduta Selvaggia: questo ha scatenato i follower della Lucarelli. I commenti contro la Lucarelli si sono così sprecati.

La giurata Lucarelli ha così pubblicato tra le sue stories gli stamp di tutto questo con una gif che parla chiaro: “Basta!”. In una storia successiva invece Selvaggia Lucarelli ha replicato alla frecciata di Carolyn Smith: “Cioè ma il senso di lanciare ancora frecciate? Ma che le avrò fatto mai? Ma che cosa sproporzionata e inutilmente cattiva. Bah”, ha commentato sconsolata.

