Michael Schumacher, il messaggio a Jean Todt: straziante, ecco la prima volta in pubblico

Ancora una dimostrazione del profondo legame che lega Jean Todt a Michael Schumacher, nato ai tempi trionfali della Ferrari. Un legame non solo lavorativo, ma che negli anni è diventato di grande amicizia anche dopo il gravissimo incidente capitato al pilota tedesco. Sul profilo del pilota vittima di un incidente sulla neve nel 2013 è apparso un messaggio sotto il quale è apparso il commento di Todt.

Dopo l'incidente sulla neve la vita di Michael Schumacher è cambiata. Il tedesco è entrato in coma. Todt è uno dei pochi che conoscere le sue reali condizioni, lo va a trovare molto spesso e ogni volta - scrive Leggo - "si commuove nel vederlo così. Potrebbe tornare a fare il suo lavoro, ma senza Schumi non sarebbe la stessa cosa".

Il post in questione, quello apparso sul profilo Twitter del pilota sette volte campione del mondo, mostra due foto di Todt e Schumi e sopra si legge: "Celebrando un uomo che ha sempre avuto una visione e un grande cuore. Jean, hai lasciato il segno nel mondo dei motori e sei un'ispirazione per molti. Siamo orgogliosi di averti al nostro fianco. Amore da tutta la famiglia Schumacher". "Io ti amerò per sempre", la risposta di Todt.

