Josè Mourinho, l'africano: impensabile offerta a tempo allo Special One, tentato-golpe a Roma

Nuove prospettive di lavoro per José Mourinho. La Nigeria è alla ricerca di un ct per la Coppa d'Africa del prossimo mese e ha pensato di offrire la panchina allo Special One, che avrebbe rifiutato l'offerta. "Sì, certo, ne abbiamo discusso con Mourinho. Non posso dirvi che non ci abbiamo parlato, perché lo abbiamo fatto - ha detto Amaju Pinnick, presidente della federcalcio locale - . Anche il nostro ministro dello sport ha parlato con lui, non credo che ci sia qualcosa di sbagliato".

I nigeriani pur di avere lo Special One erano disposti anche a fargli un contratto a tempo, solo per la competizione continentale, ma pare che il portoghese abbia rifiutato la proposta. Così l'attenzione si è spostata su un altro portoghese, quel José Peseiro che a livello di nazionali ha già guidato Arabia Saudita e Venezuela.

"Peseiro è un candidato forte, e un top manager" l'ammissione di Pinnick. Certo è che la figura di Mourinho avrebbe dato una impornta decisiva alla Nigeria e alla stessa Coppa d'Africa. Ma l'impegno con la Roma non lo permette e di certo il tecnico portoghes enon avrebbe affrontato una avventura del genere avendo dalla sua l'impegno della Serie A alla guida della Roma.

