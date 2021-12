Inter, l'indiscrezione: "Offerta da un miliardo". I nuovi padroni? Un terremoto in Serie A

Lorenzo Pastuglia 29 dicembre 2021 a

Nonostante le smentite, dagli Stati Uniti arriva la voce che fa sognare i tifosi nerazzurri. Secondo ibtimes.com, l'International Business Times, il fondo Pif è a un passo dall’acquisizione dell’Inter. Per la testata, l’affare è praticamente concluso per la cifra intorno al miliardo di euro (circa 900 milioni di euro al cambio odierno): soldi che l’attuale presidente, Zhang Jindong, incasserebbe dal fondo arabo, che ha già acquistato il Newcastle in Premier League. Già in passato, la stessa notizia aveva già guadagnato gli onori della cronaca, generando caos mediatico. Ma nel discorso fatto agli azionisti a fine ottobre, Steven Zhang aveva voluto allontanare ogni ipotesi di cessione con parole chiarissime, definendo come “false e speculative” tutte le voci che riguardavano una possibile separazione tra l’Inter e la sua famiglia.

Ibt: “Pronta un’offerta a breve” - Secondo l'International Business Times, non solo parla di un interesse ravvivato, ma di una proposta ufficiale che si sta concretizzando e con i documenti per la cessione che sono in arrivo a Milano. D’altro canto, però, l’Inter non ha commentato un’altra volta questa notizia e, per volontà dello stesso presidente Zhang, ne prende le distanze. L’ultimo commento, sempre a ottobre, era arrivato dal direttore sportivo nerazzurro, Marco Ausilio, che aveva detto “di non conoscere il fondo Pif”.

C’è anche un fondo americano - Se dagli Usa si parla di Pif, il Corriere dello Sport ha sottolineato che ci sarebbe un fondo americano interessato all’Inter, quello che fa capo all'uomo d'affari statunitense, Daniel E. Straus, che, secondo il quotidiano romano, avrebbe incontrato Steven Zhang e avrebbe raccolto elementi sufficienti per un'offerta d'acquisto del club nerazzurro.

