Romelu Lukaku, le scuse e il pentimento: "Voglio tornare all'Inter, non dovevo andarmene così"

Romelu Lukaku ha deciso di parlare con Sky Sport dell’addio all’Inter. Lo ha fatto per la prima volta da quando ha lasciato Milano per passare al Chelsea. “Voglio chiedere veramente scusa ai tifosi dell’Inter - ha dichiarato l’attaccante belga - il modo in cui me ne sono andato… doveva succedere in un altro modo. Sono innamorato dell’Italia e dell’Inter, questo è il momento di parlare e di far sapere alla gente cosa è successo veramente”.

“Spero dal profondo del cuore di tornare all’Inter - ha aggiunto Lukaku, forse un po’ pentito di come sta andando la sua avventura al Chelsea, finora piuttosto deludente - non a fine carriera ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più. Non doveva andare così”. Poi la stoccata al suo attuale club: “Fisicamente sto bene, anzi meglio di prima. Il lavoro fatto all’Inter con i preparatori rimarrà con me per sempre. Non sono contento della situazione al Chelsea, il mister ha cambiato modulo e io devo essere professionista e non mollare”.

Infine Lukaku ha speso parole al miele per l’Inter di Inzaghi: “Dobbiamo essere onesti, gioca davvero bene, è prima in classifica e spero che vinca. Sono i giocatori a cui voglio sempre bene perché è grazie a loro che sono il Lukaku di oggi”.

