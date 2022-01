Juventus, Morata verso il Barcellona. Mercato caldissimo: il nuovo bomber che vuole Allegri

Federico Strumolo 01 gennaio 2022 a

Che la Juventus sia alla caccia di un nuovo centravanti da regalare a Massimiliano Allegri non è certo una novità. La sorpresa, però, è che un attaccante, da Torino, potrebbe anche andare via: il Barcellona ha messo nel mirino Alvaro Morata. Il 29enne spagnolo è al secondo anno in bianconero in prestito oneroso dall'Atletico Madrid (in totale di 20 milioni), e potrebbe essere riscattato dalla Vecchia Signora in estate versando 35 milioni nelle casse dei Colchoneros. Una cifra, però, ritenuta alta, in particolare per un club che dovrà investire per trovare l'attaccante del futuro (probabilmente a giugno, anche se si proverà ad anticipare l'operazione già in questa sessione di mercato), con il casting che comprende Gianluca Scamacca (22 anni) del Sassuolo, Dusan Vlahovic (21) della Fiorentina, ma anche Mauro Icardi (28) e Arkadiusz Milik (27), rispettivamente in uscita da Paris Saint-Germain e Marsiglia. Più fredde, almeno per il momento, le piste raccontate in Spagna che vedono la Juve interessata a due giocatori che potrebbero fare il percorso inverso rispetto a Morata, lasciando Barcellona per trasferirsi a Torino: Memphis Depay (27) ed Ousmane Dembélé (24). E mentre il Milan deve stare attento alla concorrenza del Newcastle per il sogno per la difesa Sven Botman (21; gli inglesi avrebbero offerto 35 milioni al Lille, mentre i rossoneri non vanno oltre il prestito con diritto di riscatto), all'Inter è stato proposto come parametro zero a giugno Filip Djuricic (29) del Sassuolo. Proprio i neroverdi, che preparandosi al possibile addio del già citato Scamacca (che piace tantissimo anche all'Inter), possono pescare dalla serie C la punta del domani, e hanno offerto 3 milioni al Padova per Luca Moro (20), attualmente in prestito al Catania. Infine, si muovono anche le piccole: la Sampdoria insidia l'Empoli nella corsa al milanista Andrea Conti (27), il Genoa prende il terzino destro Silvan Hefti (24) dallo Young Boys (a titolo definitivo per 5 milioni), mentre il Venezia verserà 4 milioni nelle casse del Bayern Monaco per il promettente centrocampista Mickael Cuisance.

