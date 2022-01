Nandez, "mandato di arresto per violenza domestica": terremoto in Serie A, l'accusa di Sarah

02 gennaio 2022 a

Un grosso guaio per una delle stelle del calcio italiano. L'uruguaiano Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari che radiomercato dà in predicato di passare all'Inter prima in classifica, non solo è risultato positivo al Covid (è asintomatico e vaccinato), ma soprattutto deve far fronte a una pesantissima accusa giudiziaria.



L'eclettico e pugnace 26enne ex Boca Juniors, secondo quanto riportato da TeleMundo, sarebbe stato denunciato con l'accusa di violenza "domestica, psicologica e patrimoniale" nei confronti della sua ex compagna, la bella Sarah Garcia Mauri. Sarebbe stata la stessa ragazza a esporre la denuncia contro il calciatore, nei cui confronti ora pende un mandato di arresto. Il caso ha ovviamente scosso il Sud America, visto che Nandez è molto famoso sia in Uruguay sia in Argentina. Secondo Ovación, sezione sportiva del quotidiano uruguaiano el Pais, fonti giudiziarie assicurano che i fatti contestati si sarebbero verificati tra Argentina e Italia ma che il mandato di cattura è valido solo sul territorio uruguaiano, non a livello internazionale. "Bisognerà attendere le prossime ore che la Giustizia definisca questa situazione - si legge -. Se estenderà la validità fuori dal confine nazionale o attenderà l'eventuale rientro del calciatore nel Paese per avviare una istruttoria".

Le prime ripercussioni sportive comunque sono già pesanti: a fine gennaio Nandez sarà probabilmente convocato dal nuovo ct uruguaiano Diego Alonso per le delicate sfide che la Celeste dovrà affrontare per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. E Nandez, dal 2015, è una delle colonne della squadra.

