Supercoppa italiana, la Lega dice no a Inter e Juventus: si gioca il 12 a San Siro (nonostante il Covid)

L'emergenza Covid e gli stadi pieni al 50% non cambiano il destino della finale di Supercoppa italiana: il consiglio di Lega di Serie A ha respinto la richiesta di Inter e Juventus di rinviare la partita. La finale, dunque, tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia si giocherà regolarmente il 12 gennaio allo stadio San Siro di Milano. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione all'unanimità.

Niente da fare per i due club, che avevano smesso di vendere i biglietti del match in chiaro segno di protesta, per forzare la mano con la Lega. Le prospettive di avere uno stadio mezzo vuoto, unita alle preoccupazione per l'aumento dei contagi anche nelle due squadre (nell'Inter spicca la positività del bomber Dzeko, tra i bianconeri l'ultimo contagiato è capitan Chiellini) avrebbero sconsigliato, questa la posizione delle due società, di andare avanti come nulla fosse.



A pesare, in Lega, è stato soprattutto il calendario: tra coppe europee e spareggi per il Mondiale 2022 in Qatar (la Nazionale avrà due partite decisive il prossimo marzo), sarebbe stato praticamente impossibile trovare uno slot per disputare la finale di Supecoppa. In realtà, il malcontento di Juventus e Inter era anche economico, avendo digerito a fatica la scelta di non disputare più la gara a Riad, in Arabia Saudita (dove avrebbero incassato 6 milioni di euro). Un San Siro dimezzato ha fatto il resto. "Rimbalzata", dunque, anche la proposta di far slittare a fine stagione la Supercoppa, confidando in una tregua dal Covid e in uno stadio nuovamente pronto al tutto esaurito.

