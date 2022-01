L'ex giocatore mito della Serie A in campo a 55 anni: lo riconoscete? Si fa la storia

03 gennaio 2022 a

Ha vestito, tra le altre, anche la maglia del Genoa negli Anni 90, ora l’immortale Kazuyoshi Miura, che a febbraio compirà 55 anni, ha infatti deciso di giocare almeno un altro anno e sarà tra i protagonisti della quarta divisione nipponica. E pensare che ha iniziato a giocare a calcio nel lontano 1973, svariati anni fa, esattamente otto prima del debutto (nei fumetti) di Captain Tsubasa, che qui da noi tutti conoscono come Oliver Hutton, il micidiale bomber del cartone animato Holly e Benji. In questi giorni, Miura si sta allenando a Osaka e confida di non appendere le scarpette al chiodo almeno fino ai 60 anni. Un sogno che grazie al suo ingaggio da parte dei Suzuka Point Getters della Japan Football League (Jfl) si è avvicinato ancora un pochino.

“Voglio vincere”

“Voglio un club con una visione chiara, capace di giocare sempre per vincere”, ha detto il 54enne attaccante nella sua prima intervista, sfoderando subito davanti alla stampa tutta la sua voglia di scendere in campo per trionfare. L'anno scorso Miura aveva già migliorato il suo record di calciatore più anziano in Giappone giocando nella J-League (P1) per lo Yokohama FC. Riconosciuto come uno dei giocatori asiatici più popolari degli anni Novanta, ha iniziato la sua carriera con il club brasiliano del Santos nel 1986. Ha anche vestito la maglia del Genoa (segnando un gol alla Sampdoria), ha giocato in Croazia e in Australia segnando 222 gol in 853 gare. Un calciatore che non conosce vecchiaia.

