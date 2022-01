Morata via dalla Juve? "Questione di giorni": ora arriva Icardi, poi a giugno il super colpo

03 gennaio 2022 a

a

a

Se Alvaro Morata ha detto sì al Barcellona, dato che a giugno non verrà riscattato dall’Atletico Madrid per 35 milioni, la Juve accelera per Mauro Icardi, il nome in pole per sostituire lo spagnolo. Come scrive Sportmediaset, i primi contatti sono stati avviati per capire la fattibilità dell'operazione. Nessun discorso ancora sull'eventuale formula di trasferimento, ma le carte sono già scoperte sul tavolo: la Juve vuole il giocatore in prestito, per poi essere libera di investire a giugno sull’attaccante, con Dusan Vlahovic della Fiorentina come primo obiettivo. Il Psg, al contrario, vorrebbe una soluzione definitiva. Il club francese in ogni caso lo considera cedibile: Pochettino di fatto può rinunciare all'argentino, che in questa stagione ha collezionato 20 presenze tra Ligue 1 e Coppe mettendo a segno 5 gol.

Questione di giorni per il ritorno di Morata in Spagna?

Icardi è il nome scelto da Allegri, che lo vede perfetto per le caratteristiche che pretende dai suoi attaccanti, quelli capaci di far sentire la presenza in area di rigore, portando anche gol. Ma al massimo, “Maurito” può arrivare in prestito o al massimo con diritto di riscatto, dato che le casse bianconere non consentono ora alternative. Anche perché la partenza di Morata garantirebbe in termine di soldi 'solo' un risparmio di 5 milioni sul prestito (metà del secondo anno) e di 5 milioni lordi sull'ingaggio. Secondo il quotidiano spagnolo ‘As’, di fede madridista, è fatta al 95% per il trasferimento al Barcellona: mancano solo dettagli alla chiusura della trattativa, tanto che il giocatore potrebbe essere a disposizione di Xavi nella Supercoppa di Spagna già il 12 gennaio.

