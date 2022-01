Calciomercato, le occasioni nascoste in Serie A: Juve e Milan, rinforzi insospettabili

Federico Strumolo 03 gennaio 2022 a

I grandi nomi fanno sognare le piazze, permettono di vendere le magliette e danno grandissima visibilità ai club. Spesso, però, le squadre vincenti si costruiscono attraverso intuizioni dei direttori sportivi. Acquisti di giocatori all'apparenza di seconda fascia, ma che si rivelano straordinari colpi di mercato. E di occasioni, la serie A, è piena. In tanti, ormai, si saranno accorti di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino. Dopotutto, i numeri della stagione del 24enne brasiliano parlano chiaro, e non lasciano spazio ad interpretazioni. L'ex Atletico Mineiro (acquistato dal Toro nel 2018 per appena 5 milioni), infatti, è il miglior giocatore di movimento del campionato per palloni rubati a quota 154, il miglior difensore per contrasti vinti a 120, il miglior difensore per duelli aerei vinti a 69 ed è quarto tra i difensori centrali per palloni intercettati a quota 22 (il migliore è il 20enne del Cagliari Andrea Carboni a 30, vale solo 5 milioni). Un rendimento stellare, che ha già alzato la sua valutazione di mercato, che secondo il sito di riferimento Transfermarkt è oggi di 20 milioni di euro (anche se lo stipendio del giocatore resta abbordabile: in granata guadagna 500mila euro a stagione).

Una cifra alta, ma che non deve assolutamente spaventare le big di A. Bremer, infatti, potrebbe rappresentare la soluzione perfetta per il Milan, alla caccia di un centrale per sostituire l'infortunato Simon Kjaer (ma difficilmente il Torino se ne priverà in questa sessione di mercato; il discorso cambia in estate), o per il dopo Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto. O, perché no, per i rivali cittadini della Juventus, che dovranno trovare almeno un difensore per il futuro, considerati i 34 anni di Leonardo Bonucci e i 37 anni del compagno di reparto Giorgio Chiellini. Un altro insospettabile che comanda ben due classifiche della serie A è Morten Thorsby (25 anni) della Sampdoria. Il mediano norvegese, nonostante sia poco sponsorizzato, domina nel dato dei contrasti vinti in campionato, a quota 151, ma, non accontentandosi, primeggia anche nei duelli aerei aggiudicati, a 98 (16 in più rispetto al secondo, Milan Djuric della Salernitana: con un valore di appena 500mila euro e un ingaggio da 300mila euro può essere un'occasione per chi cerca un attaccante lavoratore).

Insomma, Thorsby può risolvere i problemi di chi ha bisogno d'interdizione in mezzo al campo, e ha una valutazione di soli 7 milioni, con uno stipendio da 500mila euro. E per chi cerca una mezzala di qualità, invece, l'occasione può essere Sofian Kiyine (24), primo per dribbling riusciti in A (40). Il centrocampista del Venezia (in prestito dalla Lazio) vale solo 2,3 milioni e percepisce 500mila euro a stagione. Valore simile al terzino destro dell'Empoli Petar Stojanovic (26) - il quale costa 2,5 milioni per 500mila euro di ingaggio leader per tackle riusciti a 67 (guidando un podio di underdog concluso dai 23enni Nico Dominguez del Bologna, a 54, e Johan Vasquez del Genoa, a 43), miglior difensore per dribbling riusciti a 32 e secondo nei contrasti vinti a 117 (dietro solo al già citato Bremer). E se un allenatore avesse bisogno di qualche gol di testa dai suoi attaccanti, la risposta è Mattia Destro (30) del Genoa, che su 7 gol segnati, ben 5 li ha realizzati con incornate. Niente male considerando il valore di appena 4 milioni e lo stipendio da 550mila euro. E per chi necessita di un portiere, con 4 milioni si può comprare Lukasz Skorupski (30) del Bologna (stipendio annuo di 900mila euro), terzo per reti inviolate a 7, dietro solo a David Ospina del Napoli (9) e Samir Handanovic dell'Inter (9).

