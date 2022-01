Marco Simoncelli "apparso in sogno": a un passo dalla morte, la visione che resuscita un ragazzo sardo

03 gennaio 2022 a

Un incidente in monopattino elettrico, e il rischio che una vita finisse troppo presto. Un giovane 20enne di Iglesias, in Sardegna, di nome Marco Sias, ha subito un incidente in monopattino elettrico e al risveglio dal coma ha rivelato ai genitori d’avere incontrato un ragazzo dai folti capelli biondi e un cerotto bianco sul naso che, seduto su una moto col numero 58, l’avrebbe tranquillizzato dicendogli che presto si sarebbe risvegliato dall’incubo. Operato per delle emorragie cerebrali riportate a seguito del grave incidente dello scorso novembre, ha rivelato d’essere stato destato dal coma da una figura su una due ruote: “Ho fatto delle ricerche sulla moto che ho visto mentre ero incosciente - racconta Sias all’Unione Sarda - e ho riconosciuto il mezzo, il numero e il viso del ragazzo che mi ha parlato”.

Marco Simoncelli apparso in sogno

Gli indizi rilasciati alla madre riguardavano la figura di Marco Simoncelli, l’ex campione di MotoGP e pilota Honda scomparso nel 2011 durante il via di gara a Sepang. “Sono rimasto molto colpito perché non sapevo chi fosse, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui — ha detto Marco all’Unione Sarda ancora — Mi ha detto che stava bene e di non preoccuparmi, perché mi sarei risvegliato”.

