Jannik Sinner, il primo botto del 2022: Atp Cup, con Berrettini travolge la Francia e ora l'Italia spera

Una vittoria che ci serviva e che ci fa ritornare in corsa per le semifinali della Atp Cup. La nostro Italia ha trionfato nettamente per 3-0 sulla Francia, grazie alle super prestazioni di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini. Il primo ha trionfato 6-3 7-6 contro Artur Rinderknecht (numero 58 del ranking), il secondo ha rifilato un 6-4 7-6 a Ugo Humbert. Tornati poi entrambi in campo per battere al tie break nel doppio (6-3 6-7 10-8) la coppia transalpina formata da Fabrice Martin e Edouar Roger-Vasselin. La batosta iniziale contro l’Australia è dunque già alle spalle.

Le partite di Jannik e Matteo - Se Sinner aveva perso contro il francese lo scorso anno a Lione (6-7 6-2 7-5), si era poi nettamente rifatto battendolo nei quarti ad Anversa per 6-4 6-2. A impedire che l’altoatesino potesse gestire a proprio piacimento l’incontro, è stata l'aggressività al servizio di Rinderknecht. Poi quando il francese è lentamente calato, Jannik ha messo a puntino la risposta ed è tornato a dominare gli scambi da fondo campo. Per Berrettini, invece, la vittoria con Humbert, che nella prima giornata del torneo era sopravvissuto ed era riuscito a mettere ko niente meno che il numero 2 del mondo: Daniil Medvedev.

Battere ora la Russia, poi c’è da sperare - Con questo risultato l'Italia balza al comando del girone B, ma per passare il turno gli azzurri dovranno assolutamente battere la Russia nell'ultima giornata e sperare che l'Australia perda una delle prossime due sfide: quella odierna proprio contro la formazione di Medvedev o nell'ultima giornata contro i già eliminati francesi.

