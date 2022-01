Vlahovic, Inter e Juventus beffate? "Offerta indecente", la Fiorentina ci pensa: dove può finire, a gennaio

04 gennaio 2022 a

La Fiorentina non pensa di cedere il suo gioiello, Dusan Vlahovic, a gennaio. Ma la ghiotta offerta dell’Arsenal potrebbe fare vacillare il club Viola, specie se alla fine la punta dovesse partire a zero in estate, alla scadenza del contratto, nonostante le parole di apertura su un possibile rinnovo in un’intervista al quotidiano russoPolitika. Secondo La Gazzetta dello Sport, intanto, il club londinese vuole regalarsi un nome di spessore già a gennaio con un calciatore top, e la proposta è di quelle da capogiro: 70 milioni di euro, divisi in 55 cash e i restanti 15 abbuonati dal riscatto di Lucas Torreira, in prestito ai viola proprio dai londinesi.

Cedere a gennaio o in estate?

Così, la Fiorentina non può che non pensarci. Privarsi del proprio gioiello significherebbe dover agire in fretta durante il mercato invernale, per non perdere la possibilità di un ritorno in Europa. Altrimenti sarà tutto rimandato alla prossima estate, con il club di Rocco Commisso che farebbe di tutto per lavorare a un suo rinnovo, dopo l’apertura delle ultime ore nell’intervista con la testata russa: “Qui sto scrivendo una bella storia di calcio, grazie al fatto che abbiamo davvero una bella squadra oltre a una grande tifoseria. Tutto questo merita rispetto, e solo Dio sa quale sarà il mio futuro — aveva detto Vlahovic pochi giorni fa — Per ora il mio unico desiderio è riportare la Fiorentina in Europa, poi vedremo”. E su Commisso: “Un grande presidente, ambizioso. Un compromesso con lui? Mai dire mai, anche se ora penso solo a vincere la prossima partita di campionato".

