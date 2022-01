Calciomercato, si muove l'Inter: chi è il gioiellino argentino che può fregare a mezza Europa

Federico Strumolo 04 gennaio 2022 a

Non hanno ancora sferrato il colpo decisivo, ma le grandi iniziano a muoversi sul mercato. Chi spera di accogliere presto un nuovo difensore centrale è il Milan, che in questi giorni ha mosso dei passi per il grande obiettivo Sven Botman. Il 21enne olandese del Lille è considerato il profilo ideale per i rossoneri, che troverebbero in un colpo solo il sostituto dell'infortunato Simon Kjaer e del capitano Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto al termine della stagione. Il Diavolo è disposto a mettere sul piatto 20 milioni, anche se vorrebbe strutturare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I francesi, invece, chiedono almeno 30 milioni, e vogliono cedere il giocatore a titolo definitivo, accontentandosi al massimo di un prestito con obbligo di riscatto. C'è da battere la forte concorrenza del Newcastle, che sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Lille.

Il Milan, però, conta sugli eccellenti rapporti con il club francese e sulla volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Le alternative rimangono Abdou Diallo (25 anni) del Paris Saint-Germain e Attila Szalai (23) del Fenerbache. Il primo costa 20 milioni, ma il Diavolo è convinto di poter chiudere con un prestito con diritto di riscatto, mentre il secondo, più economico, ne vale 11. Complicatissimo, invece, arrivare ad Antonio Rudiger (28), in scadenza a giugno con il Chelsea, ma grande obiettivo del Real Madrid. Non stanno a guardare i cugini dell'Inter, che presto incontreranno l'entourage di Julian Alvarez (21), gioiello del River Plate. Il suo agente, Fernando Hidalgo, è atteso a Milano nei prossimi giorni per provare a trovare l'accordo con i nerazzurri. Il problema principale, però, è rappresentato dalla concorrenza di mezza Europa, con il Manchester United che si sarebbe già detto disponibile a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni. Ma per un argentino che può trasferirsi all'Inter, un altro è seguito dalla Juventus.

I bianconeri, infatti, puntano Mauro Icardi. Il 28enne argentino è in uscita dal Paris Saint-Germain, ed è considerato il sostituto ideale di Alvaro Morata (29), sempre più vicino al Barcellona. Bisognerà trovare l'intesa con il club di Leonardo, che vorrebbe almeno 30 milioni dalla cessione del centravanti, mentre la Vecchia Signora punta al prestito, per poi rinviare l'investimento in attacco a giugno. Quando proverà l'affondo anche per Gianluca Scamacca (23) del Sassuolo e Dusan Vlahovic (21) della Fiorentina. E proprio l'attaccante viola ha aperto al possibile addio a Firenze alla fine della stagione: «Il mio desiderio è portare la Fiorentina in Europa, che manca da molto tempo. Per il futuro vedremo. Commisso è un uomo serio e un grande presidente. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai». Infine, si muovono anche le piccole: Matteo Lovato (21) lascia l'Atalanta per trasferirsi in prestito al Cagliari, il Genoa chiude con la stessa formula per il difensore centrale norvegese Leo Ostigard (22; arriva dal Brighton), mentre la Sampdoria saluta Adrien Silva (32), ad un passo dall'Al-Wahda.

