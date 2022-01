Marcell Jacobs "non ha pagato neanche 300 euro": ecco la donna che punta il dito, una pesante accusa

04 gennaio 2022 a

Renata Erika Szabo è un fiume in piena. L'ex compagna di Marcell Jacobs torna a rimproverare il campione olimpico. Il motivo? Ancora una volta l'assenza nei confronti del figlio. "Jeremy ha 7 anni e patisce l'assenza di suo padre". In una lunga intervista al settimanale Chi, Renata porta alcuni episodi come esempi: "Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro figlio vede il suo cuginetto che aspetta il suo papà alla finestra e quando Jeremy sa che il papà deve arrivare, fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell, invece, non arrivi mai".

Ma non è finita qui. Renata spiega anche quanto accaduto al rientro dell'oro nei cento metri a Tokyo in Italia. Jacobs, infatti, è stato immortalato in aeroporto assieme ai parenti, accolto da una grande folla. Tra loro però non c'era il piccolo Jeremy. "In teoria Jeremy doveva andare a prenderlo in aeroporto a Roma con tutti i familiari. Peccato, però, che il giorno prima che lui atterrasse, la nonna mi abbia mandato un messaggio per dirmi che Jeremy non poteva andare perché per lui non c'era posto in macchina. Questo non è giusto. Quando ci si lascia con la compagna, non si dovrebbe lasciare anche il figlio. Jeremy non c'entra niente: Marcell resterà sempre suo padre e lui ha bisogno del papà".

Un comportamento, quello che la donna imputa a Marcell, che l'atleta ha piano piano cambiato: "All'inizio veniva anche un po' a trovarlo, poi hanno iniziato a passare le settimane e poi i mesi. Non c'era l'ombra di una regolarità. E ha smesso anche di pagare il mantenimento per il figlio, per un anno non ha pagato niente e parliamo di 300 euro".

