Vaccini, Djokovic esentato va agli Australian Open e il Pd si ribella. Zingaretti: "Uno schifo"

Eh già, lo sport è pilastro dell'economia globale, della cultura e dell'immaginario di massa. Ed ecco allora che in settimane come quelle attuali, dove l'infuriare della variante Omicron necessita la spinta sui vaccini, un testimonial all'incontrario diventa questione di tutti. È il caso del numero uno del mondo nel tennis Novak Djokovic, e l'annunciata esenzione al vaccino ottenuta per partecipare agli Australian Open. La notizia fa il giro del mondo, avvolta dalle certezze e dal mistero. La prima è la nota refrattarietà del serbo al vaccino. Il secondo riguarda i requisiti per poter ottenere il lasciapassare senza iniezione (Novak ha avuto di nuovo il Covid? Ha avuto reazioni collaterali forti ad una eventuale prima dose?). Comunque, attorno alla nebbia la chiave di lettura prevalente è quella del modello Marchese del Grillo, e su questo danzano le reazioni, immancabili in Italia trattandosi di un campione famosissimo anche da noi (parla italiano e salì sul palco di Sanremo due anni fa), modello per tanti ragazzini che armeggiano con la racchetta. Parte del mondo politico e scientifico, dunque, forma un coro di dichiarazioni, tutte di condanna.

Addirittura si esprime il segretario Pd Enrico Letta, «Se la sfanga è davvero game over. Vergogna». Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti verga una nota durissima: «La deroga agli Australian Open per Djokovic è uno schifo. Un pessimo esempio di privilegio e uno schiaffo in faccia a chi lotta contro il Covid». Si pronuncia anche il suo assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, che definisce il campione serbo «sicuramente un grande atleta, ma anche un pessimo esempio nel contrasto alla pandemia. Djokovic è un cattivo maestro e come al solito a pagarne le conseguenze saranno i più deboli e i meno istruiti». Ancora dal Pd, il responsabile sport Mauro Berruto (già Ct della nazionale maschile di pallavolo), twitta che la notizia dell'esenzione «è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di tutti gli sportivi che credono nel rispetto delle regole». Il capo delegazione Pd in Europarlamento Brando Benifei scrive un lapidario «vergogna».

Alessia Morani, deputata del Pd, ragiona: «Fossi negli altri partecipanti agli Australian open mi rifiuterei di giocare con il no-vax Djokovic». Ma anche i commenti del mondo scientifico non sono inferiori quanto ad asprezza. Ecco il virologo Massimo Clementi: «Posso dire che mi sembra una brutta storia? Questo arrogante che è stato un grande campione ma ora non lo è più dovrebbe essere squalificato». Roberto Burioni osserva: «In un momento come questo il comportamento di Djokovic e degli australiani è intollerabile e non deve essere tollerato». Nella selva di post non spiccano solo quelli indignati. Ma è facile cogliere che, nel giro di qualche ore, Djokovic vincerà il Grande Slam dei no vax, che lo celebrano e lo esaltano. A prescindere dalle ragioni dell'esenzione, questo è il vero danno.

