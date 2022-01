Milan, Kolo Muani del Nantes già a gennaio? Chi è l'ultimo colpo francese di Maldini

05 gennaio 2022 a

Il nome nuovo per l’attacco rossonero prende il nome di Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 del Nantes, club di Ligue 1 francese (al momento settimo in classifica) e in scadenza di contratto a giugno. Maldini e Massara lo vigilano da tempo e potrebbero dare l’affondo decisivo, come scrive oggi, mercoledì 5 gennaio, La Gazzetta dello Sport. Entrambi hanno già avviato i contatti per prenderlo a parametro zero, anche se l’operazione potrebbe già essere anticipata a gennaio.

Con Muani, Pellegri parte in prestito - C’è da affrettare i tempi, se il Milan vuole Muani, dato che l’attaccante francese fa gola anche a Eintracht Francoforte e Olympique Marsiglia, e c’è dunque da superare dunque due rivali in volata. Ecco spiegato perché la punta potrebbe arrivare a Milano già a gennaio, per così tentare di anticipare la concorrenza. A fine dicembre, intanto, a Casa Milan c’era stato un summit con a tema il giocatore, che rappresenterebbe una valida alternativa a Ibrahimovic e Giroud, e che avrebbe la prospettiva di diventare protagonista nella prossima stagione. In caso di arrivo, ne farebbe così le spese Pietro Pellegri, finora mancato all’appello tra ritardo di condizione e alcuni fastidi muscolari. L’ex attaccante del Genoa potrebbe essere mandato in prestito, per così tentare di mettersi in mostra ed eventualmente essere richiamato in estate a Milanello.

I numeri di Muani col Nantes in Ligue 1 - Quest’anno, i numeri di Muani in Ligue 1 sono del tutto interessanti: in 17 match giocati col Nantes, la punta francese ha realizzato sette gol e tre assist. L’anno scorso invece, 37 match per nove centri e altrettanti assist. Numeri che inevitabilmente fanno gola non solo al Milan, data la verde età del giocatore (23 anni) e la possibilità di liberarsi a parametro zero.

