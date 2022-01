Max Verstappen o Sebastian Vettel? "Non ho dubbi": Red Bull, la sentenza di Marko

05 gennaio 2022 a

“Non ho dubbi: Max è il più forte, anche più di Vettel”. Chiare e dirette sono arrivate le parole di Helmut Marko, il 78enne consigliere della Red Bull: “Verstappen non ha bisogno di un warm-up, di un giro riscaldamento — ha aggiunto a Servus TV — Quando piove, gli altri fanno cinque o otto tornate, mentre lui esce e fa subito il miglior tempo. A Jeddah nessuno conosceva la pista. Mentre gli altri stavano ancora ‘esplorandola’, lui esce e registra per tre volte i settori più veloci. Questa è una delle sue qualità più affascinanti”.

“Max oggi controlla la sua aggressività” - Lo stesso Marko, poi, ha parlato della vittoria di Verstappen nel GP di Spagna 2016, appena promosso in Red Bull al posto di Daniil Kvyat, “retrocesso” quest’ultimo in Toro Rosso, per prendersi subito la vittoria a Barcellona divenendo il più giovane di sempre in F1, a 18 anni e 228 giorni: “È un po’ meno aggressivo di allora – ha aggiunto Marko – oggi riesce ad analizzare meglio il quadro generale. Questa è una differenza importante. Nei primi anni voleva essere il più veloce in ogni momento e in ogni circostanza. Ora ha imparato a controllarsi, e lo fa solo se è strettamente necessario. In ogni caso, aveva già mostrato questa maturità anche durante la sua primissima gara in Red Bull”.

“Prima Max si infuriava, oggi è più tranquillo” - Un’altra differenza importante “è che se avevamo un problema durante le prove libere qualche anno fa, Max esplodeva e urlava ai box — ha concluso Marko — A volte portava questa impazienza con sé in pista quando, ad esempio, un doppiato non gli lasciava strada velocemente. Ora è molto più calmo, si comporta in modo coerente e ad un livello eccezionalmente alto. È davvero un pilota straordinario”.

