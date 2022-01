Antonio Cassano ricoverato col Covid: "I suoi polmoni...", come sta nonostante il vaccino

05 gennaio 2022 a

Antonio Cassano è ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Le condizioni dell’ex calciatore sono peggiorate negli ultimi giorni: si sospetta una lieve polmonite a causa del Covid, nonostante sia vaccinato con due dosi. A far chiarezza sulla sua situazione è intervenuta la moglie Carolina Marcialis, che sui social ha voluto mettere a tacere le voci secondo cui Cassano sarebbe finito in ospedale in quanto no-vax.

“Antonio sta bene, è vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno si sveglia la mattina e scrive quello che vuole”, ha dichiarato la Marcialis. Al momento le condizioni di Cassano non desterebbero particolari preoccupazioni, nonostante sia stato necessario il ricovero in ospedale in via precauzionale. Il diretto interessato è stato contattato da Il Secolo XIX, a cui ha confermato di essere fuori pericolo: “Ringrazio il professor Matteo Bassetti e il suo staff, sono stati davvero eccezionali. Come sto? Adesso super bene, anzi di più”.

Quindi l’allarme sarebbe rientrato. Cassano aveva trascorso Natale e Capodanno in isolamento ed è stato portato in ospedale il 2 gennaio per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute. Domani dovrebbe tornare a casa dalla moglie e dai figli. Su Twitter anche l’ex compagno di Nazionale, Claudio Marchisio, ha commentato la notizia: “Sperando che non sia nulla di grave, auguri di pronta guarigione Antonio”.

