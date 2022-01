Serie A, salta Bologna-Inter? "Difficile che si giochi", scoppia un focolaio a poche ore dalla sfida

05 gennaio 2022 a

Quasi sicuramente Bologna-Inter non si disputerà. È la seconda partita che rischia di saltare a causa del Covid, dopo quella tra Venezia e Salernitana. Il tutto mentre l’inutile Lega Serie A resta a guardare, completamente disinteressata alle questioni che riguardano la salute: basta che si giochi, non importa a che prezzo. Per fortuna ci sono le aziende sanitarie a far rispettare le regole e a imporre lo stop almeno quando è contro ogni logica scendere in campo.

Dopo il blocco per Torino e Udinese imposto dalle autorità locali, anche l’Ausl Bologna ha deciso di muoversi: “Difficile che si giochi, si va verso lo stop dell’attività agonistica”, ha dichiarato il direttore Paolo Bordon. C’è infatti un focolaio all’interno della squadra allenata da Mihajlovic: sono otto i giocatori positivi al Covid e in isolamento, gli ultimi in ordine di tempo sono Medel, Vignato, Santander e Van Hooijdonk. L’ultima parola spetta alla Asl, che ancora non si è espressa.

Il direttore Bordon è in costante contatto con il medico rossoblù Gianni Nanni e con l’ad Claudio Fenucci: l’impressione è che la sfida con l’Inter non si giocherà, come buonsenso impone. Il problema del Covid è però comunque a molte squadre di Serie A, che conta almeno una ottantina di giocatori fermi per positività.

