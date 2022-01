Serie A, consiglio di Lega ridicolo: "Nessun rinvio", quante partite salteranno lo stesso causa Covid

05 gennaio 2022 a

Sono salite a quattro le partite di Serie A che domani, giovedì 6 gennaio, non verranno disputate. Nelle ultime ore si è aggiunta Bologna-Inter a Venezia-Salernitana, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Bergamo: tutte legate alle decisioni delle Asl che, avendo determinato l’esistenza di focolai Covid all’interno delle squadre, ne hanno bloccato la partenza. E quindi si innescherà un circo davvero ridicolo, che fa perdere ulteriore credibilità alla Lega.

Come si facciano a non vergognarsi ai vertici del campionato è un mistero: la riunione-lampo della Lega Serie A si è conclusa con la decisione di non rinviare alcuna partita. E quindi scatteranno i 3-0 a tavolino a causa dell’impossibilità di determinate squadre di presentarsi in campo. Una vergogna, uno scempio umiliante e soprattutto una decisione miope: sarebbe bastato rinviare tutta la giornata per riportare sotto controllo il problema del Covid, e invece così si trascinerà per settimane e farà saltare molte partite.

Mentre il Napoli è stato autorizzato a viaggiare verso Torino, pur essendo a tutti gli effetti un focolaio in movimento, nelle ultime ore il Bologna ha ricevuto lo stop dell’Asl che però costringe comunque l’Inter a presentarsi al Dall’Ara per vincere la partita a tavolino.

