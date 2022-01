Genoa ripreso dal Sassuolo, la magia di tacco di Destro non basta: Sheva, è sempre notte fonda

06 gennaio 2022 a

Doppia beffa per il Genoa di Shevchenko, che viene ripreso dal Sassuolo e superato in classifica dal Cagliari, vittorioso in rimonta per 2-1 sulla Sampdoria. Il Grifone si è invece dovuto accontentare di un punto che serve a poco, dato che è scivolato al penultimo posto con soli 12 punti all’attivo. I neroverdi hanno invece evitato la prima sconfitta del 2022 e sono saliti a 25 punti: gli uomini di Dionisi continuano a navigare in acque molto tranquille.

A rompere il ghiaccio era stato Mattia Destro con un’autentica perla: dopo soli sette minuti, l’attaccante ha raccolto il cross di Ekuban e di tacco ha battuto Consigli, portando il Genoa in vantaggio. Il Sassuolo però non ci sta e soprattutto nel secondo tempo si fa vedere in maniera sempre più pericolosa dalle parti di Sirigu: al 51esimo Defrel si è involato verso la porta dei neroverdi, ma ha centrato il portiere con il primo tentativo e poi non è andato oltre l’esterno della rete con il secondo.

Quattro minuti più tardi però il pareggio è effettivamente arrivato: dopo il salvataggio di Vanhesden su Raspadori, sul pallone vagante in piena area si è avventato Berardi, che ha firmato l’1-1. Punteggio che ha poi rete fino al termine della partita.

