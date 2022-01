Bologna e Inter, "il giallo della distinta". "Rischio di sconfitta 0-3 a tavolino", verso una clamorosa battaglia in tribunale

07 gennaio 2022 a

Dopo il caos Covid, arriva il "giallo distinta". L'Inter potrebbe vincere a tavolino la gara non disputata di Bologna, contro i rossoblu. Al Dall'Ara, con i nerazzurri regolarmente schierati in campo in uno stadio vuoto e in un clima surreale, i padroni di casa bloccati dalla Asl locale per un focolaio di Coronavirus hanno comunque presentato una regolare "distinta di gioco" all'arbitro Ayroldi, vale a dire il documento ufficiale di gara. La Gazzetta dello sport parla di "un’anomalia procedurale, un difetto di forma". In ogni caso, "un unicum, perché nessun’altra squadra che ieri non si è poi presentata in campo per via del blocco Asl - Salernitana e Torino, ad esempio - ha fatto altrettanto".



"La distinta del Bologna, documento che ormai da diverso tempo i club compilano on-line su un’area extranet della Lega - spiega sempre la Gazzetta dello sport -, era stata caricata dai dirigenti rossoblu la sera precedente". Nel clima caotico della vigilia, la bozza è stata così "dimenticata" e non è stata rimossa dai dirigenti bolognesi, bloccati dalla Asl la sera di mercoledì. Diventata ufficiale, è finita nelle mani dell’arbitro e in quelle dell’Inter. Ad Ayroldi l’a.d. Claudio Fenucci, il caposcouting Marco Di Vaio e il segretario Luca Befani hanno cercato di spiegare il malinteso ma in punta di regolamento, "presentare" una distinta e poi presentare fisicamente la squadra allo stadio porta allo 0-3 a tavolino. "È logico pensare che questo cavillo regolamentare possa trasformarsi in una battaglia giuridica a lunga scadenza", suggerisce ancora la Gazzetta dello sport, aggiungendo altra benzina sul fuoco di una Serie A sempre più allo sbando.

