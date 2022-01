Charles Leclerc? Come lo ha ridotto Carlos Sainz: veleno puro sulla Ferrari, chi apre il fuoco contro la rossa

07 gennaio 2022 a

A seminare veleno e zizzania in casa Ferrari ci pensa Helmut Marko, consigliere e "potentissimo" della Red Bull campione del mondo. Il tutto in un'intervista concessa ad Auto, Motor und Sport, dove premette senza esitazioni che "il nostro obiettivo sarà il titolo mondiale". Scontato, per i campioni in carica. Dunque, aggiunge di credere a una riedizione del duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, "anche se con un cambiamento di regole così importante, non possiamo essere sicuri. Sia noi che la Mercedes abbiamo il potenziale e le persone per garantirci una continuità. Questo potrebbe regalarci ancora un duello ai massimi livelli, soprattutto perché non c’è nessun altro pilota al livello di Hamilton e Verstappen", ha rimarcato Marko.

Dunque, ecco le parole sulla Ferrari, che arrivano nel contesto di una riflessione più ampia sui nuovi talenti che animano il circus della Formula 1: "Molto probabilmente Lando Norris può tenere il passo dei migliori. Leclerc è stato smitizzato, per così dire, da Sainz. Russell sicuramente sarà una sfida interna più probante per Hamilton, anche a livello politico, perché è inglese ed è incredibilmente veloce in qualifica. In gara non c’era un grande divario rispetto a Latifi, dunque dovrà mettersi alla prova", conclude.

Ma pesano quelle parole su Charles Leclerc e Carlos Sainz, con il secondo che avrebbe "smitizzato" il primo, poiché Sainz in graduatoria finale è arrivato davanti al monegasco. Insomma, una stoccata in piena regola alla Ferrari e a Leclerc, considerato un po' a tutte le latitudini uno dei maggiori prospetti della Formula 1. Marko, evidentemente, ha un'idea un poco diversa...

