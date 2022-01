Novak Djokovic "positivo il 16 dicembre". Il tennista mente? Cosa svela questa foto: il caso si complica

08 gennaio 2022 a

a

a

Novak Djokovic continua a far parlare di sé. Finalmente è venuto fuori il motivo per cui sarebbe stato esentato dal vaccino: stando a quanto spiegato dai suoi avvocati, avrebbe contratto il Covid il 16 dicembre scorso. Ed è qui che avviene lo scivolone. Perché sul profilo Instagram del campione serbo ci sono delle foto che lo tradiscono. Scatti che lo ritraggono mentre partecipa a un evento pubblico proprio il giorno in cui sarebbe risultato positivo, in occasione della presentazione - da parte dell’ufficio postale serbo - di un francobollo tributo in sua somiglianza.

Il giorno dopo, il 17 dicembre, avrebbe partecipato pure a un altro evento, una cerimonia a Belgrado in onore dei giovani giocatori serbi. Nelle foto pubblicate dalla federazione di tennis di Belgrado compare pure senza mascherina. Nel post condiviso su Facebook viene spiegato che è stato Djokovic a consegnare le coppe e i diplomi ai giovani giocatori e che "a causa delle misure sanitarie legate alla pandemia, solo i bambini che hanno ricevuto i premi hanno partecipato alla presentazione delle coppe, che ha avuto luogo nel centro di tennis Novak”.

Nelle foto in questione, come spiega l'Huffpost, Djokovic appare in posa con i funzionari della federazione e circa venti adolescenti, tutti senza mascherina. Questo, insomma, induce a pensare che le motivazioni dell'esenzione siano false o, peggio, che il campione abbia partecipato a quegli eventi pur sapendo di essere positivo. Nel frattempo, il tennista continua a essere rinchiuso nel Park Hotel di Melbourne, in attesa della decisione del giudice sul ricorso contro la sua espulsione dall’Australia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.