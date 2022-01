Gerard Piqué, ecco l'estratto conto del capitano del Barcellona: guardate e rosicate...

08 gennaio 2022 a

Una scelta in controtendenza che ha lasciato spiazzati i suo detrattori che lo accusavano di essere, suo malgrado, il responsabile dell'addio di Lionel Messi al Barcellona. Gerard Piqué ha così risposto alle accuse in maniera molto insolita. Il difensore catalano lo ha fatto dopo che queste accuse sono state ribadite su TV3, in quanto secondo alcuni opinionisti i 28 milioni lordi all'anno percepiti da Piqué sono stati, assieme ai 23 di Sergio Busquets e ai 20 di Jordi Alba e Umtiti, una delle cause del mancato rinnovo di Lionel Messi.

Il Barcellona aveva replicato con un comunicato in cui si sottolineava che Piqué, Busquets e Jordi Alba avevano accettato di ridursi l'ingaggio la scorsa estate, ma proprio Piqué è andato ben oltre e su Twitter ha pubblicato la foto dell'accredito sul proprio conto di 2.328.884,39 euro, con la frase: "qui c'è il 50% del mio ingaggio, pagato il 30 dicembre. Rispettateci un po'", ha twittato Piqué

A conti fatti il difensore, campione del mondo con la Spagna nel 2010, prende più o meno 4,6 milioni di euro a stagione e non i 28 milioni lordi di cui tanto si parlava. Il Barcellona sta vivendo una crisi finanziaria senza precedenti, e il capitano blaugrana Gerard Piquè era stato uno dei primi giocatori ad andare incontro alla società decurtandosi gran parte dello stipendio, ma evidentemente c'è chi ha continuato a dire il contrario.

