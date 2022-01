Lorenzo Insigne, "alto tradimento" a Napoli: ufficiale la firma col Toronto. "Sono contento, ci vediamo a luglio"

08 gennaio 2022 a

Lorenzo Insigne è un giocatore del Toronto (contratto fino al 2027 da otto milioni di euro netti più bonus a stagione). Il club di Mls ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio dopo averlo anticipato sui propri canali social, pubblicando su Twitter un video con il gol segnato da Insigne contro il Belgio a Euro 2020 con il suo classico "tiraggir". Poi il profilo ufficiale del Toronto ha postato le prime parole di Insigne.

"Ciao, sono Lorenzo Insigne e saluto tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per la nuova avventura, ringrazio la società e ci vediamo a luglio. All for one! (lo slogan del club, ndr)". Sui social anche il presidente del club canadese, Bill Manning, annuncia l'accordo: "Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra".

Anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha commentato così il passaggio di Insigne al Toronto: "Adesso gioca nel Napoli e ci giocherà sino a giugno. Non so cosa accadrà, il campionato del mondo è comunque a novembre, quindi abbastanza vicino…".

