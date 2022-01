Napoli, positivi al Covid Zielinski e Koulibaly: il difensore salta il debutto in Coppa d'Africa

08 gennaio 2022 a

Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19 dai test effettuati nel ritiro del Senegal in cui si trova in vista della Coppa d'Africa. Con lui anche il portiere de Chelsea Mendy e il connazionale Famara Diedhiou dell'Alanyaspor. Positivo anche un membro dello staff tecnico. Niente esordio con la propria nazionale nella competizione per Koulibaly che ora dovrà osservare un periodo di isolamento dal resto del gruppo.

Il Napoli ha comunicato poi che è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Zielinski ha giocato giovedì sera contro la Juventus, così come Rrahmani e Lobotka. I tre calciatori che, secondo la ASL di Torino, non avrebbero dovuto scendere in campo per osservare la quarantena, in quanto contatti (con i compagni di squadra positivi Meret e Mario Rui) senza la terza dose di vaccino. Per Koulibaly e Zielinski si tratta della seconda positività.

Il Napoli ha dato la notizia dei due contagiati sul proprio profilo Twitter. Mentre Koulibaly salta il debutto del suo Senegal in Coppa d'Africa, Spalletti (anche lui contagiato dal virus) perde il polacco in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria al Maradona.

