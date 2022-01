Lo Spezia conquista tre punti per la salvezza, Simone Bastoni stende il Genoa

09 gennaio 2022 a

a

a

Vittoria corsara per lo Spezia di Thiago Motta che espugna il Ferraris e batte il Genoa di Shevchenko per 1-0. Il gol di Bastoni regala tre punti agli ospiti che salgono a quota 19, confermandosi squadra da trasferta. Sempre più giù, invece, i rossoblù, bloccati a 12 punti in elenco generale.

Il match resta bloccato nei primi minuti di gioco, quando le squadre decidono di studiare gli avversari e di non sbilanciarsi troppo in avanti. Alla prima occasione utile, lo Spezia, poco prima del quarto d'ora di gioco, passa in avanti nel risultato: cambio di gioco di Maggiore per Verde che serve Bastoni a rimorchio. Il mediano bianconero trafigge Sirigu con una conclusione rasoterra imparabile. Gli ospiti trovano coraggio e spingono sull'acceleratore, galvanizzati dalla rete del vantaggio. Dieci minuti dopo l'1-0, la formazione di Thiago Motta va vicinissima al raddoppio: Sirigu smanaccia una conclusione di testa di Maggiore, la palla arriva a Verde che calcia a botta sicura. La sua conclusione, però, viene ribattuta sulla linea da Fares che salva il Genoa. Lo Spezia è padrone del campo; il Genoa non calcia mai in porta per tutto il primo tempo. Al minuto 34 gli ospiti hanno una nuova occasione per segnare la rete dello 0-2: Amian, da terra, serve Manak che, spalle alla porta, si gira e calcia in porta senza riuscire a centrare lo specchio della porta.

Nei secondi quarantacinque minuti di gioco, il Genoa rientra in campo deciso a sistemare le cose ed a mettersi alla spalle un primo tempo decisamente opaco. I padroni di casa ripartono con coraggio. Al minuto 50 Destro conquista una punizione interessante sulla sinistra, battuta da Rovella. Il suo cross al centro dell'area di rigore di Provedel viene allontanato senza particolari problemi dalla difesa bianconera. Sette minuti dopo è Destro a provare la conclusione: il suo destro è troppo debole per impensierire Provedel. Il Genoa conquista metri ed insiste, ma anche la conclusione di Pandev non crea particolari pericoli alla difesa dello Spezia. Una clamorosa occasione per gli ospiti arriva al minuto 67, quando Verde sfiora lo 0-2: l'attaccante rientra sul sinistro, ma calcia con troppa energia e il tiro si perde ampiamente sopra la traversa. Ad un quarto d'ora dal termine, Hefti spreca l'occasione per rimettere in parità la partita: gran cross di Fares che trova il numero 36 libero che spara alto con un tiro al volo impreciso. Thiago Motta non si arrende e sprona i suoi a chiudere la partita: al minuto 84 Nzola va via sulla sinistra e conclude verso i pali di Sirigu. Il suo tiro è davvero troppo debole per mettere ansia a Sirigu che para a terra senza problemi. L'ultima azione pericolosa arriva a tempo quasi scaduto: la conclusione di Destro su suggerimento di Pandev è fuori dallo specchio della porta. Dopo quattro minuti di extra-time, il triplice fischio di Guida decreta lo 0-1 finale.

