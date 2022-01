Luca Telese, "stavolta i gobbi se la prendono nder...": gufata clamorosa, Lapo Elkann lo massacra

10 gennaio 2022 a

Luca Telese, tifoso romanista, è stato protagonista di un infortunio sui social riguardo la partita Roma-Juventus. Mentre il risultato era ancora sul 3-1 per i giallorossi (la partita è poi terminata con il 4-3 per la Juve), si è lasciato sfuggire un tweet che poigli si è ritorto contro: "Malgrado l’immancabile aiuto sul rigoretto, stavolta i gobbi se la prendono nder posto. Fa sempre piacere, a tutti quelli che amano il calcio. #RomaJuve", ha scritto.

A fine gara, inutile dirlo, è stato subissato dai messaggi di scherno dei tifosi bianconeri. Tre gol in sette minuti per i bianconeri che hanno ribaltato situazione e punteggio, uscendo dallo Stadio Olimpico con i 3 punti dopo il 3-4 definitivo. Il rigoretto a cui faceva riferimento era un fallo di mano non fischiato, nel primo tempo, a De Ligt. Poi la storia del match ha raccontato un epilogo diverso dalla previsione di Luca Telese.

Alla fine dei 90 minuti è arrivata prontissima la risposta di Lapo Elkann che lo ha preso in giro così: "Ma chi sei Nostradamus?". Ma Telese è stato subissato di critiche e sfottò non solo da Lapo Elkann, cui ha anche risposto nonostante la figuraccia di aver cantato vittoria prima che la partita terminasse.

