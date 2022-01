Il Torino sbrana la Fiorentina: dominio totale per i Granata, Juric cala il poker

10 gennaio 2022 a

La Fiorentina rimane in Toscana e il Torino la sbrana: il 4-0 finale non lascia alcuno spazio all’immaginazione, la vittoria degli uomini di Juric è stata netta e mai in discussione, con i Viola che invece sono apparsi completamente fuori dalla partita. E quindi il 2022 è iniziato nel miglior modo possibile per i granata, che già nel primo tempo avevano praticamente messo al sicuro il risultato, arrivando all’intervallo avanti 3-0.

Il Torino è passato in vantaggio alla prima vera occasione della partita con Singo e ha poi legittimato il dominio con una doppietta del croato Brekalo. Nella ripresa Sanabria ha chiuso i conti, con il 4-0 che è poi stato congelato per gli ultimi 30 minuti. Troppo Torino per la peggior Fiorentina dell’anno: la squadra di Italiano non è riuscita a reggere i ritmi altissimi dei padroni di casa, soprattutto nel primo tempo. Poi la Viola non è neanche riuscita ad abbozzare una reazione.

E dire che nelle primissime battute la partita sembrava poter essere equilibrata. Nulla di più sbagliato perché dopo una iniziale fase di studio il Torino ha cambiato ritmo e ha completamente asfaltato la Fiorentina. Sono bastati 60 minuti di fuoco, poi la partita non ha avuto null’altro da dire.

