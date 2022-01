Novak Djokovic, menzogne sul modulo di viaggio. L'ultima bomba, si mette malissimo: cosa rischia in Australia

11 gennaio 2022 a

Djokovic-Australia, è ancora caos. Dovrebbe slittare ancora la decisione finale del ministro dell'Immigrazione australiano sull'espulsione di Novak Djokovic. Il Governo federale, infatti, sta esaminando se il numero uno al mondo abbia mentito sul suo modulo di viaggio, quando ha affermato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al volo che lo ha portato in Australia. Secondo le norme serbe, sarebbe dovuto rimanere in quarantena fino al 30 dicembre, ma nei giorni successivi alla positività del 16 dicembre avrebbe presenziato a diversi eventi.

Gli eventi a Belgrado e Marbella - No, le ha infatti risposto “no” alla seguente domanda presente nella dichiarazione di viaggio per arrivare in Australia: “Hai viaggiato, o viaggerai, nei 14 giorni precedenti il tuo volo?”. Ma foto e video pubblicati negli scorsi giorni sui social network mostrano il tennista prima a Belgrado e poi il 31 dicembre a Marbella, in Spagna, all’Accademia Soto Tennis. Il modulo compilato da Djokovic avverte che “fornire informazioni false o fuorvianti è un reato grave. Potresti anche essere passibile di una sanzione civile per aver fornito informazioni false o fuorvianti”.

Il colloquio tra i premier di Australia e Serbia - Intanto sulla questione c’è stata anche una telefonata tra il primo ministro australiano, Scott Morrison, e il primo ministro serbo, Ana Brnabic. Il premier Morrison ha chiesto ai due governi di lavorare a stretto contatto, spiegando inoltre alla premier la politica di frontiera non discriminatoria dell'Australia e il suo ruolo nella protezione del paese durante la pandemia da Covid. I leader hanno deciso di rimanere in contatto sulla questione e di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali. La stessa Brnabic ha chiesto a Morrison di garantire che Djokovic sia trattato con dignità, considerando che Novak Djokovic non è stato autorizzato ad allenarsi nei giorni precedenti e il torneo di Melbourne inizia questo weekend.

