Cristiano Ronaldo "ha dei problemi". Rangnick bombarda il portoghese: United, addio?

11 gennaio 2022 a

a

a

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è andato propriamente rose e fiori. Sempre al centro di continue voci di mercato da quando ha fatto il suo ritorno in Inghilterra, il fuoriclasse portoghese non è stato convocato per la sfida di FA Cup contro l’Aston Villa. Ed è stato lo stesso Ralf Rangnick a spiegare il perché ai tifosi preoccupati dei Red Devils, dato che proprio in questi giorni si vocifera infatti di un CR7 insoddisfatto che potrebbe lasciare Manchester con destinazione Barcellona.

Gigio Donnarumma sempre peggio: non solo crisi nera al Psg. Spunta anche la foto che lo demolisce: eccola... | Guarda

Le parole di Rangnick

Ma in questo caso il mercato non c’entra nulla, e se Cristiano Ronaldo salterà l’Aston Villa, così come Jadon Sancho, ci sono dei motivi reali: "Hanno dei problemi — ha fatto sapere Rangnick —. Non direi che sono infortunati, ma hanno problemi muscolari". Il tecnico dei Red Devils ha detto di aver parlato con il campione portoghese prima dell'allenamento di ieri, lunedì 10 gennaio: "Mi ha detto che ha avuto dei problemi negli ultimi giorni — ha aggiunto Rangnick, in passato cercato anche dal Milan —. Si tratta di piccoli fastidi, ma alla fine abbiamo deciso che aveva più senso non correre rischi in una partita che poteva durare facilmente 120 minuti”. E ancora: “Suppongo che sarà allo stadio — spiega il tedesco — ma ha avuto dei problemi al muscolo dell'anca e abbiamo appena deciso che sarebbe stato meglio per lui riposare e non giocare questa partita”.

Inter, i ministri della difesa fanno la differenza scudetto: bottino da bomber, ecco le cifre

I numeri di Ronaldo fra Premier League e Champions

Da quando, alla fine di questa estate, Ronaldo è tornato in Inghilterra, ha segnato otto gol e sfornato tre assist in 16 partite, saltando solo una partita, quella casalinga col Brighton poco prima di Natale. In Champions League, il ruolino è ancor più invidiabile, con sei gol in cinque partite e il primo posto nel girone F davanti al Villareal, prossima avversaria della Juventus. I Red Devils, agli ottavi, se la vedranno invece nel doppio confronto con l’Atletico Madrid di Simeone, arrivato secondo nello stesso gruppo del Milan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.