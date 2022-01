Luis Muriel, "bruciato" il Milan? Ribaltone in Serie A, chi mette le mani sul fenomeno dell'Atalanta

11 gennaio 2022 a

La doppietta da ex a Udine ha finalmente svegliato da un lungo sonno Luis Muriel, tornato a segnare con la sua Atalanta dopo quattro mesi tribolati e sole tre reti all’attivo. Il gol dopo pochi minuti al via a Torino, poi due mesi fermo per un problema muscolare e altri due nelle retrovie, chiuso da uno straripante Zapata, a sua volta fermo per un altro guaio muscolare. E se Luis torna a fare gol, l’attenzione di alcuni grandi club si è riaccesa subito, come la Juve, scrive il quotidiano milanese Il Giorno, dato che i bianconeri a Roma hanno perso il proprio gioiellino Federico Chiesa.

La Juve ci prova, ma la Dea dice no

Uno come Muriel farebbe comodo ad Allegri, ma l’Atalanta non lo vuole cedere, salvo offerte clamorose per un attaccante che ad aprile taglierà lo striscione dei 31 anni. L’acquisto di Boga ha rimpolpato l’attacco, ora sono in sette, e se Muriel dovesse partire ci sarebbero sei attaccanti, con due centravanti di ruolo considerando anche Piccoli. Ma la Dea non vuole privarsene. Per inciso, da settimane si sussurra che anche il Milan starebbe cercando di portare in rossonero il brasiliano.

Bentornato Pessina

Dal Friuli, in particolare dalla Dacia Arena, per Gasperini sono arrivate buone notizie anche da Matteo Pessina, anche lui fuori in autunno due mesi per un infortunio al ginocchio e poi in difficoltà al rientro, chiuso dalla concorrenza di un Pasalic che a 26 anni sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Il croato, 8 gol in campionato, al momento viaggia a 7 fisso in ogni pagella, ma il monzese, che a Udine ha trovato la sua prima rete in campionato, da adesso lo insidierà con una concorrenza interna che può fare solo bene.

