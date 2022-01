Supercoppa, Szczesny in panchina. Juve-Inter, il Super Green pass stravolge le formazioni

11 gennaio 2022 a

La Juventus non avrà in porta Wojciech Szczesny per la sfida di Supercoppa contro l'Inter a causa dei nuovi protocolli anti Covid-19. Dal 10 gennaio è infatti richiesto il green pass rafforzato anche per gli sport di squadra, il portiere bianconero ha iniziato da poco il ciclo vaccinale e la certificazione verde non gli è ancora arrivata (è valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose).

"Mercoledì arriverà all’ultimo momento, visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito - ha spiegato Allegri in conferenza - Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Szczesny è stato l’ultimo e fino a dopodomani non ha il green pass, per cui arriverà allo stadio all’ultimo momento (negli ultimi due giorni non è potuto stare a contatto con i compagni, ndr) e andrà in panchina".

Al suo posto giocherà Mattia Perin. Il caso del portiere bianconero è simile a quello che riguarda Sansone e Soumaoro del Bologna, entrambi assenti nel match contro il Cagliari per lo stesso motivo (hanno inziato da poco il ciclo vaccinale e sono sprovvisti di green pass rafforzato).

