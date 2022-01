Lorenzo Insigne a Toronto, il presidente dei canadesi: "Come l'ho scelto". Sconcertante: ma dov'è andato a finire?

11 gennaio 2022 a

a

a

"La scorsa estate sono andato sul sito Transfermarkt e ho consultato la pagina della Nazionale italiana che aveva appena vinto gli Europei per vedere quali giocatori erano a fine contratto: Lorenzo era uno dei pochi in scadenza". Questa la rivelazione del presidente del Toronto Bill Manning, sul neoacquisto di Insigne che giocherà in Canada da luglio.

Lorenzo Insigne, addio Napoli: sì a un contratto da 45 milioni di euro, valigie pronte per Toronto

Il calciatore del Napoli è finito nel mirino del Toronto grazie al Web e a un'intuizione del suo presidente. Almeno per quanto riguarda le prime valutazioni. "Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore in questo mercato. Ho condiviso le mie considerazioni col consiglio d’amministrazione e Lorenzo è finito in cima alla lista", ha continuato Manning.

Napoli, ecco il colpo da scudetto a gennaio: sarà Muriel a sostituire Insigne?

Il presidente ha parlatro anche del prossimo futuro: "Le aspettative sono molto alte perché il club non ha fatto acquisti per due intere stagioni per la pandemia e Insigne sarà un giocatore che la gente vuole venire a vedere perché c’è sempre la possibilità che faccia qualcosa di indimenticabile", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.