Juventus, caccia al sostituto di Federico Chiesa: la pista porta in Russia, tutto pronto per il colpaccio

12 gennaio 2022 a

a

a

Le difficoltà per arrivare a Mauro Icardi con il Psg, aprono la strada per Sardar Azmoun alla Juve. Il tutto nonostante il desiderio di Maurito di tornare a giocare con regolarità, con sua moglie Wanda Nara e gli intermediari sempre in azione, non smettendo mai di sondare il terreno. L’iraniano dello Zenit San Pietroburgo intanto interessa, e si è fatto notare all’Allianz Stadium segnando proprio alla Juve nella sfida degli scorsi gironi di Champions.

"Perché Szczesny non può giocare". Juve-Inter, la Supercoppa stravolta dal Super Green pass

Chi è Azmoun

L’attaccante, classe 1995, ha già segnato in questa stagione 10 gol in 21 partite, dopo essere stato molto vicino alla Roma la scorsa estate. Ha un contratto in scadenza a giugno e sarebbe un colpo low cost molto adatto per la dirigenza bianconera, che non può permettersi cifre folli. Azmoun occuperebbe il posto da extracomunitario, liberato grazie alla partenza (in prestito) di Douglas Costa al Gremio. Proprio per questo, in società ci pensano e potrebbero puntare al prestito del giocatore. Prima di poter lasciare il proprio giocatore, però, lo Zenit ha bisogno di trovare un sostituto.

Luis Muriel, "bruciato" il Milan? Ribaltone in Serie A, chi mette le mani sul fenomeno dell'Atalanta

Per il centrocampo piace Guimaraes del Lione

Nel mercato invernale, la Juventus potrebbe comunque anche rinforzare il centrocampo. A tal proposito, scrive Sky Sport, piace Bruno Guimaraes del Lione. Il brasiliano, classe 1997, è un nome che interessa la Juventus anche per il futuro. L'eventuale arrivo di un centrocampista, comunque, è da legare alla partenza di un altro giocatore nello stesso reparto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.