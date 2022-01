Australian Open, Bernard Tomic sta male in campo: "Scommetti che ho il Covid?". Raptus contro l'arbitro

12 gennaio 2022 a

“Scommettiamo che ho il Covid entro tre giorni?”. Non c’è pace per gli Australian Open: mentre si aspetta la risoluzione della incresciosa vicenda riguardante Novak Djokovic, un altro caso è scoppiato, stavolta direttamente in campo. Il tennista Bernard Tomic si è infatti rivolto al giudice di sedia in toni molto polemici durante la sua partita di qualificazione agli Australia Open, persa nettamente in due set contro il russo Roman Safiullin.

“Se ho il Covid mi offri una cena, altrimenti la offro io a te - ha esclamato Tomic - non ci credo, nessuno fa i tamponi molecolari. Consentono ai giocatori di entrare in campo dopo aver fatto un test rapido in camera. Sono sicuro che nei prossimi due giorni risulterò positivo, te lo dico io”. Tornato in albergo dopo aver evitato le interviste post-partita, Tmoci ha rilasciato un aggiornamento su Instagram: “Mi sento davvero male. Ho appena parlato con i medici in loco e mi hanno chiesto di isolarmi, non potevano ancora curarmi per evitare il contatto”.

Nel frattempo Djokovic ha ammesso di aver mentito alle autorità di frontiera al suo arrivo in Australia: aveva affermato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al suo arrivo, ma in realtà si era recato in Spagna dalla Serbia. Il tennista è ancora in attesa di sapere se potrà restare nel Paese e partecipare agli Australian Open.

