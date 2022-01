Covid, "in campo con la Ffp2": la pallavolista che sconvolge l'Italia, come ha fatto a giocare così

12 gennaio 2022 a

Il caso di Novak Djokovic sta dominando le cronache sportive da diversi giorni a questa parte. Il tennista numero uno del mondo si sta coprendo di ridicolo col suo viaggio in Australia da non vaccinato e soprattutto con la scoperta dell’essere andato in giro da positivo al Covid lo scorso dicembre.

In attesa di scoprire come andrà a finire questa brutta storia, con Djokovic che spera di riuscire comunque a giocare gli Australian Open, dalla Serie A2 di pallavolo arriva una storia di tutt’altra portata per quanto concerne il Covid. La 26enne Taylor Fricano, statunitense di origini italiane, ha deciso di scendere in campo e giocare tutta la partita con una mascherina Ffp2. La cosa ha destato diversi interrogativi, innanzitutto pratici: ma non le ha dato fastidio giocare in queste condizioni? La risposta della pallavolista dell’Olimpia Teodora Ravenna ha spiazzato tutti: “Sapete cosa rende difficile il respiro? Il Covid. SOno stata bene e non ho avuto alcun problema di respirazione”.

“Bisogna smetterla di fare casino e mascherarsi - ha aggiunto la Fricano - mantenere le distanze dagli altri e lavarsi le mani. Questo non è uno scherzo, è una pandemia”. La prudenza massima della pallavolista le è servita per evitare il contagio, ma lo stesso non si può dire delle compagne senza mascherina: in quattro sono risultate positive.

