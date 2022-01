Bonucci, schiaffi al dirigente dell'Inter Mozzillo alla fine della Supercoppa: maxi squalifica?

13 gennaio 2022 a

Gli schiaffi di Leonardo Bonucci a un dirigente dell'Inter, Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra, al termine della finale di Supercoppa italiana persa dalla Juventus stanno facendo il giro del web e le immagini, già riprese mercoledì sera dalle telecamere di Canale 5 in diretta e circolate oggi in versione "live" direttamente dagli spalti di San Siro, rischiano di procurare non pochi guai disciplinari al centrale bianconero.

Bonucci, giovedì mattina, ha pubblicato su Instagram un post distensivo per complimentarsi con i nerazzurri, ma poco cambierà. I fatti: siamo al 119' sul risultato di 1-1. Un guizzo di Sanchez regala la vittoria all'Inter, con la Juve distratta che forse mentalmente era già ai calci di rigore. Mentre i giocatori di Simone Inzaghi festeggiano, le telecamere inquadrano Bonucci che a bordo campo aggredisce fisicamente Mozzillo.

Il difensore della Nazionale era in panchina e sarebbe dovuto entrare proprio negli ultimi secondi, per tirare dal dischetto, tanto che molti nello staff di mister Allegri invocavano un fallo tattico da parte dei bianconeri per permettere di fermare il gioco e far entrare Leo. Non c'è stato il tempo.

"Non mi esulti in faccia, che c***o fai?", avrebbe sbottato Bonucci davanti a Mozzillo spaventato e sulla difensiva: il dirigente cerca di proteggersi mentre il bianconero lo prende a male parole, e ci scappa pure qualche manata sul corpo. La scena si è svolta sotto gli occhi della Procura Federale - ha sottolineato il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter - alla quale spetterà la ricostruzione fedele dei fatti per eventuali provvedimenti disciplinari"

