Fiorentina in tilt per Ronja, "una bomba sexy". La bionda sconvolge la Viola: in spogliatoio... la riconoscete?

Oltre a Valentina Giacinti e Veronica Bouquet provenienti dal Milan, il nuovo acquisto per la Fiorentina Women si chiama Ronja Aronsson e arriva dalla Svezia. Alla rosa di Patrizia Panico, un “bel” colpo di mercato, con la giocatrice che arriva dal Linkopings e gioca in difesa. E così, in tanti a Firenze la stanno tenendo sott’occhio, seguendola sui social. I tifosi sono estasi, la calciatrice è davvero sexy e i suoi social sono stati presi d'assalto. Tanto che nel giro di pochi minuti, il suo nome è iniziato a circolare sui sociale e nei gruppi (non solo quelli di appassionati calcio femminile), e di lei si parlava più per l'avvenenza che per le indubitabili e riconosciute doti calcistiche.







La presentazione della calciatrice - Intanto la calciatrice, sui social del club Viola, si è già presentata: “Ho giocato in Svezia per 10 anni e adesso sono pronta per qualcosa in più — ha dichiarato Ronja — Ho osservato la Serie A e ho avuto una buona impressione della Fiorentina già dal primo incontro, per cui sono molto felice di essere qui. Imparerò l’italiano, perché credo sia molto importante per comunicare con le mie compagne”. Ora, parola al campo, per chiusure e qualche gol in riva all’Arno.

