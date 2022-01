Paulo Dybala all'Inter e pure gratis: disastro-Juventus, il piano perfetto dell'ex Beppe Marotta

14 gennaio 2022 a

Paulo Dybala-Inter: un’ipotesi concreta di mercato se la Joya non rinnova con la Juve? È la clamorosa indiscrezione di mercato pubblicata oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Dopo le voci arrivate dai principali quotidiani argentini — ovvero che l’attaccante sarebbe stufo della squadra e avrebbe deciso di non rinnovare —, secondo la Rosea, Beppe Marotta, che stavede per il giocatore, avrebbe già pronta l'offerta per convincerlo. Gli addii di Vidal e Vecino garantirebbero il budget necessario per soddisfare le richieste dell'argentino.

Un altro colpo alla Calhanoglu?

Quello di Marotta sarebbe così un altro colpo a effetto, dopo quello messo a segno in estate con Calhanoglu soffiato a parametro zero dal Milan. Ora l’a.d. nerazzurro sogna il prossimo sgarbo al suo ex club. Proprio il dirigente, molto ben informato della situazione intorno a Dybala, già lo scorso ottobre, quando il rinnovo tra la Joya e i bianconeri sembrava cosa fatta, aveva dichiarato al Festival dello Sport: "Ancora oggi non ha mica firmato con la Juve…”. L’idea, piuttosto concreta, è nata tanto tempo fa, e non un’azione di disturbo.

Anche Barça e il Tottenham di Conte alla finestra

Sempre secondo la Gazzetta, il giocatore sarebbe scontento delle ultime dichiarazioni di Arrivabene e non si spigherebbe la retromarcia dei suoi dirigenti, che oggi vorrebbero ridiscutere i termini di un accordo che di fatto era stato raggiunto. La Joya riflette e intanto si guarda intorno, alla finestra ci sono anche il Barcellona e il Tottenham di Antonio Conte, che lo conosce benissimo.

