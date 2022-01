Formula 1, ecco la nuova Aston Martin: nel mirino di Sebastian Vettel il titolo mondiale?

Lorenzo Pastuglia 14 gennaio 2022 a

La nuova stagione sarà quella del cambio dei regolamenti tecnici in Formula 1. Con vetture completamente differenti rispetto a quelle del 2021, dove tornerà l’effetto suolo e si punterà a favorire il motore con un’aerodinamica pressoché simile fra le 20 vetture del Circus. Intanto, abbiamo una nuova data riguardo alle presentazioni delle monoposto: il prossimo 10 febbraio sarà svelata la nuova Aston Martin. La monoposto si chiamerà Amr22, verrà svelata dai piloti — confermati dopo lo scorso anno — Sebastian Vettel e Lance Stroll, durante una cerimonia in diretta streaming da Gaydon sede della Aston Martin Lagonda, l’azienda di proprietà di Lawrence Stroll.

Per l’Aston Martin, il cui marchio è tornato in F1 come team dopo uno stop che durava dal 1960, seconda stagione di fila con l’obiettivo di migliorare il non brillante settimo posto del 2021, meglio solo di Williams, Alfa Romeo e Haas. Il motore sarà ancora Mercedes, mentre il team deve ancora nominare il nuovo team principal dopo il divorzio da Szafnauer. Molto probabile l’arrivo di Marcin Budkowski, che ha lasciato il suo ruolo di direttore esecutivo per l’Alpine — Laurent Rossi ha preso l’incarico temporaneo — e potrebbe arrivare presto nel team di Lawrence Stroll. Non è ancora stato reso noto l’orario dell’evento.

Il settimo posto tra i costruttori non è sicuramente l’obiettivo finale che vuole il team di Gaydon, dopo il quarto nel 2022, seppur con una vettura penalizzata a stagione in corso per aver copiato i dischi dei freni della Mercedes. In classifica Piloti, neanche i numeri di Stroll e Vettel sono stati esaltanti: il canadese ha chiuso 13° con 34 punti, il tedesco una posizione sopra con 43.

