Marc Marquez, problemi alla vista superati? Honda, la foto è una promessa: il "decollo" in moto

Marc Marquez è tornato ad allenarsi in sella a una moto da cross. Mentre la sua Honda ha reso noto che il pilota di Cervera è stato sottoposto lunedì scorso ad una visita medica con il dottor Sanchez Dalmau, per verificare la situazione della sua diplopia. Proprio lo stesso oculista ha confermato un netto miglioramento alla vista dell’otto volte campione del mondo. Tanto che il pilota ha ottenuto l’autorizzazione a guidare una moto e a fare motocross. E dopo tre mesi di assenza, è così tornato a correre sul circuito di Ponts (Lleida). Il prossimo passo è tornare a sfogare tutti i cavalli della Honda sull’asfalto.

Lo stesso spagnolo ha parlato via Zoom con i giornalisti: “È stato uno dei momenti più difficili della mia carriera – ha spiegato – ho semplicemente seguito le indicazioni del mio Dottore e nell’ultimo mese la situazione ha iniziato a migliorare sensibilmente. Il risultato è stato positivo, non vedo l’ora di affrontare il prossimo step, ovvero salire in sella in pista su una CBR-1000 o una RCV”.

“Marc Marquez – si legge nella nota di Hrc – si è sottoposto lunedì scorso ad una visita medica con il dottor Sánchez Dalmau, per analizzare la situazione della sua diplopia. L’oculista ha confermato un netto miglioramento nella visione dell’otto volte campione del mondo”. E ancora: “Grazie a questi progressi — finisce il comunicati — il pilota del Repsol Honda Team ha ricevuto l’autorizzazione a guidare una moto e il motocross è stata l’opzione scelta da Marquez e la sua squadra. Dopo un’assenza di tre mesi, il pilota spagnolo è tornato a guidare sul circuito di Ponts (Lleida). Dopo diverse giri le sue sensazioni in sella alla moto sono state più che ottimistiche”.

